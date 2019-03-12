Австрия вызвала украинского посла из-за запрета въезда в Украину журналисту Вершютцу
СБУ запретила въезд руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF сроком на один год.
Украинский посол в Вене Александр Щерба был вызван в Министерство иностранных дел Австрии из-за запрета австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу въезда в Украину сроком на один год.
Согласно сообщению на сайте австрийского внешнеполитического ведомства, украинский посол был вызван в МИД для беседы с генеральным секретарем МИД Йоханнесом Петерликом, передает Интерфакс-Украина.
"Петерлик потребовал снять введенный украинскими властями запрет на въезд, а также на аккредитацию корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в зоне конфликта на украинской стороне линии соприкосновения", - говорится в сообщении в МИД.
Кроме того, дипломат потребовал предъявить доказательства обвинений в отношении журналиста.
"Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства. Это неприемлемый односторонний акт цензуры, несовместимый с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС", - цитирует чиновника пресс-служба МИД Австрии.
Йоханнес Петерлик также указал на то, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призывал отменить запрет. "Мы настроены на то, чтобы Кристиан Вершютц мог и дальше вещать из Украины в качестве корреспондента ORF без неприемлемых ограничений", - отметил он.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу сроком на один год. Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.
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12.03.2019 10:08