СБУ отреагировала на заявления Билецкого и попросила ГБР о расследовании

В спецслужбе сожалеют, что депутат не предоставил "хоть какие-то доказательства".

Служба безопасности Украины отреагировала на заявления лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого и обратилась в ГБР с просьбой зарегистрировать соответствующее уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий дает возможность манипулировать собой.

Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов", - сказано в сообщении.

Информации от ГБР об открытии уголовного производства на данный момент нет.

Напомним, ранее сегодня Билецкий обвинил СБУ в намерении ликвидировать лидеров "азовского движения". Заказчиками он назвал Президента Порошенко, исполнителями - сотрудника СБУ Виктора Кононенко, а также представителей криминалитета.