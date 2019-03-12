СБУ отреагировала на заявления Билецкого и попросила ГБР о расследовании

В спецслужбе сожалеют, что депутат не предоставил "хоть какие-то доказательства".

СБУ отреагировала на заявления Билецкого и попросила ГБР о расследовании
Андрей Билецкий

Служба безопасности Украины отреагировала на заявления лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого и обратилась в ГБР с просьбой зарегистрировать соответствующее уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий дает возможность манипулировать собой.

Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов", - сказано в сообщении.

Информации от ГБР об открытии уголовного производства на данный момент нет.

Напомним, ранее сегодня Билецкий обвинил СБУ в намерении ликвидировать лидеров "азовского движения". Заказчиками он назвал Президента Порошенко, исполнителями - сотрудника СБУ Виктора Кононенко, а также представителей криминалитета.

Заявление сделано после событий в Черкассах, где представители "Нацкорпуса" пытались задержать кортеж главы государства. 9 марта представители партии дважды подрались с полицейскими - сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве, применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства. Во время драки пострадали двое полицейских.


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