Решение по "скифскому золоту" суд может принимать до полугода, - Минюст

Весь процесс может длиться до года включительно.

Решение по "скифскому золоту" суд может принимать до полугода, - Минюст
Сергей Петухов
Фото: Макс Требухов

Апелляционный суд Амстердама в Нидерландах может принимать решение по делу о "скифском золоте" в период от двух до шести месяцев.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов во время перерыва в суде, передает "Укринформ".

"Рассмотрение дела в апелляции должно продолжаться сегодня целый день, а дальше мы будем ждать решения апелляционного суда, которое может быть принято в промежуток нескольких месяцев, от 2 до 6 в зависимости от того, насколько суд предоставит приоритет этому делу", - рассказал замминистра .

По его словам, в случае проигрыша в Апелляционном суде следующим этапом для подконтрольных РоSSии крымских музеев может стать кассация.

"Сторона, проигравшая, а мы уверены, это будут так называемые крымские музеи, вправе подать кассацию в Верховный суд Нидерландов, который является окончательной инстанцией. Весь процесс может длиться до года включительно с вынесением решения", - отметил Петухов.

Он также надеется, что апелляционный суд в Нидерландах примет решение в пользу Украины.

"Мы уверены, что в первой инстанции суд пришел к правильному выводу, ожидаем подтверждения в апелляционной инстанции и так же не видим причин, почему кассационная инстанция должна занять другую позицию", - подчеркнул замминистра.

Напомним, сегодня, 11 марта, началось рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции "скифского золота".

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма РоSSийской федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки. Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до оккупации его Россией, должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.

В августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу.


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