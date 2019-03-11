Суд в Нидерландах начал рассматривать апелляцию на решение о возврате Украине "скифского золота"

Замминистра юстиции Петухов отметил, что у Украины "уверенная правовая позиция" в этом деле.

Апелляционный суд Амстердама начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возврате Украине коллекции "скифского золота".

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов в Фейсбуке.

"Дело начало рассматриваться. Начались слушания по делу "скифского золота" в Апелляционном суде Амстредама", - написал он.

Замминистра юстиции подчеркнул, что у Украины "уверенная правовая позиция" в этом деле.

Напомним, в 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма РоSSийской федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки. Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до аннексии его Россией , должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.

В августе 2017 года музеи аннексированного Крыма подали апелляционную жалобу.