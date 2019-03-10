В Запорожской и Днепропетровской области перестали работать номера экстренных служб

На спецлинии невозможно дозвониться с двух мобильных операторов.

В Днепропетровской и Запорожской областях с 5 утра 10 марта перестали работать номера экстренных служб с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон". Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"В связи с повреждением магистральной линии, возникли проблемы со связью на территории Днепропетровской области. С мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон" невозможно дозвониться на спецлинию "101", - говорится в сообщении.

В случае необходимости спасатели рекомендуют пользоваться средствами городской связи по номеру 056-744-30-19 или 056-744-25-87.

Аналогичный инцидент произошел ранее сегодня в Запорожской области. По состоянию на 11:00 работу линий "101", "102", "103" и "112" в этой области спасателям удалось восстановить, говорится на сайте ведомства.

Ремонтные работы в Днепропетровской области продолжаются.