Институт национальной памяти инициировал принятие закона о деколонизации

Имперское наследие может использоваться роSSийской властью.

Институт национальной памяти инициировал принятие закона о деколонизации
Памятник роSSийской императрице Екатерине II в Одессе
Фото: Думская

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о планах разработать законопроект о деколонизации - избавлении Украины от имперского наследия, которое, по его мнению, может быть использовано для восстановления этой империи.

Об этом он рассказал в интервью "Новостям Донбасса".

"Есть задача - разработать закон, который стал бы рамкой для процессов избавления от имперского наследия. Это наследие может использоваться и используется современной роSSийской властью для возобновления своего влияния, для того чтобы подчеркнуть, что те или иные территории Украины никогда не были украинскими, а всегда были роSSийскими и это якобы легитимизирует роSSийскую агрессию и, более того, дает основания говорить о необходимости ликвидации украинского государства", - пояснил Вятрович.

По его словам, пока что не наработан даже черновик этого законопроекта, но в процессе деколонизации, скорее всего, будут затронуты топонимы и памятники, связанные с людьми, которые создавали РоSSийскую империю – царей, императоров, военачальников.

"Юг Украины усеян разного рода топонимами времен РоSSийской империи. Памятниками конца 18-го столетия. Именно на эти регионы роSSийская пропаганда обращает наибольшее внимание, говоря о «Новороссии» или запуская другие концепции такого рода", - сказал Вятрович.

Одним из элементов деколонизации может стать изменение даты основания некоторых городов.

"Абсолютно неправильно начинать историю Днепра с Екатеринослава, потому что этот город имеет гораздо давнюю казацкую историю. Очевидно, что надо начинать дискуссии о передатировании основания Одессы, которая тоже не появилась на пустом месте в конце 18-го столетия. Павлоград имеет гораздо давнюю историю и опять-таки связана с казацким поселением еще до императора Павла. Это же касается и отдельных городов, и местностей на Донбассе. В первую очередь, Мариуполь, где до конца 18-го столетия существовала казацкая крепость. Возможно есть логика вести отсчет существования Мариуполя со времен основания казацкой крепости", - рассказал Вятрович.

Напомним, что в 2015 году в Украине на государственном уровне была начата декоммунизация, в рамках которой были переименованы почти тысяча населенных пунктов и демонтировали около 2,5 тысячи памятников, связанных с советским тоталитарным режимом.


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