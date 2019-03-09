Турция начнет размещение роSSийских С-400 в октябре

В случае завершения сделки Пентагон откажется от поставок истребителей F-35 и ЗРК Patriot.

Турция начнет размещение роSSийских С-400 в октябре
Турция начнет размещение роSSийских С-400 в октябре
Фото: новости-крыма.ru-an.info

Турция начнет размещение приобретенных у РоSSии зенитных ракетных комплексов С-400 в октябре 2019 года, а командование ВС Турции позднее определит места их дислокации. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Интерфакс.

По его словам, Турция покупает С-400 из-за “настоятельной необходимости обеспечить безопасность страны”.

"Закупка ЗРК С-400 - это не вопрос предпочтения, а насущное требование нацбезопасности. Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан", - сказал Акар в ходе круглого стола редакторов в Анатолийском агентстве новостей.

Тем временем представитель Пентагона Чарльз Саммерс заявил, что Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки с Россией.

"Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере с ними", - сказал Саммерс журналистам.

"Если они приобретут С-400, они не получат ни F-35 (американский истребитель-бомбардировщик - ред), ни Patriot (зенитно-ракетные комплексы - ред)", - добавил он.

Ранее на этой неделе командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в Конгрессе, что выступает против продажи Турции F-35, если Анкара будет использовать С-400.

Представитель Госдепа США Роберт Палладино, в свою очередь, заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны Альянса.

США также пригрозили пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения роSSийских С-400.

Напомним, Турция приобретает у РоSSии четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Ранее сообщалось, что Анкара собиралась пустить американских военных инженеров изучить эти ЗРК.


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