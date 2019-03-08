Софийский собор будет недоступен для богослужений из-за ремонтных работ, - Минкультуры

Литургия УГКЦ 7 апреля не состоится.

Софийский собор будет недоступен для богослужений из-за ремонтных работ, - Минкультуры
Софийский собор будет недоступен для богослужений из-за ремонта
Фото: пресс-служба президента

Софийский собор в ближайшее время будет недоступен для богослужений ни одной из Церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры в Фейсбуке.

Отмечается, что реставрационные работы, согласно технологических требований, будут проводиться в теплое время и начнутся с 18 марта.

"В связи с этим мы вынуждены констатировать, что богослужение 7 апреля 2019 в соборе Святой Софии в Киеве не состоится", - говорится в сообщении.

"В 2019 году на I ярусе в центральной части Софийского собора предусмотрено установление лесов для инспектирования мозаик, фресок и масляной живописи для дальнейшей их реставрации. Также планируется проведение модернизации системы микроклимата Собора и реконструкция инженерных систем электроосвещения, пожарной и охранной сигнализации, установка системы видеонаблюдения. В план работ на текущий год внесены работы по археологическому исследованию ранее выявленных исторических фрагментов внутреннего убранства собора с устройством зондажей. Работы будут проводиться в теплое время года согласно соответствующих технологических рекомендаций", - сообщили в Минкультуры.

Установление системы контроля микроклимата Софийского соборазапланировано за счет грантовых средств ЮНЕСКО. Разработан и планируется к реализации проект устройства гидроизоляции цоколя, водоотведения и реставрации мощения вокруг Собора.

"Сегодня эксплуатация памятника осуществляется в сложных инженерно-геологических и экологических условиях, в условиях вибрационно-шумовой нагрузки, неконтролируемой современной застройки и опасной эксплуатации сильно изношенных инженерных сетей в городе-мегаполисе", - подчеркнули в Минкультуры.

Напомним, ранее Украинская греко-католическая церковь попросила правительство разрешить богослужения в Софийском соборе трижды в год: на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля ежегодно), Сошествие Святого Духа (16 июня в 2019 году) и Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября ежегодно).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в УкраинуВнучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Блок рекламы


Похожие новости
Садовый с понедельника вернется на работу в горсовет ЛьвоваСадовый с понедельника вернется на работу в горсовет Львова
Сессию Львовского горсовета перенесли из-за стоматологов, захвативших залСессию Львовского горсовета перенесли из-за стоматологов, захвативших зал
ПЦУ обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в КрымуПЦУ обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в Крыму
Правоохранители начали совместные учения для работы на выборахПравоохранители начали совместные учения для работы на выборах
Синод ПЦУ принял решение о богослужении УГКЦ в Софийском соборе в КиевеСинод ПЦУ принял решение о богослужении УГКЦ в Софийском соборе в Киеве
Адвокаты Манафорта просят сократить ему срок наказания за работу в пользу украинских политиковАдвокаты Манафорта просят сократить ему срок наказания за работу в пользу украинских политиков
Зеленский будет троллить других кандидатов с билбордовЗеленский будет троллить других кандидатов с билбордов
Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - ВарфоломейВсеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей
Полиция открыла дело после беспорядков возле Херсонского горсовета из-за улицы ГандзюкПолиция открыла дело после беспорядков возле Херсонского горсовета из-за улицы Гандзюк
Гриценко не будет участвовать в завтрашнем съезде "Силы людей"Гриценко не будет участвовать в завтрашнем съезде "Силы людей"
Последние новости
Подгружаем последние новости