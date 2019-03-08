Польша назначила нового посла в Украине

Напомним, с октября 2016 года послом Польши в Украине был Ян Пекло. О его отзыве стало известно 19 декабря, на родину он вернулся 31 января. Вместо него президент Польши Анджей Дуда назначил послом в Украине замминистра иностранных дел Бартоша Цихоцкого.
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