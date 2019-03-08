Польша назначила нового посла в Украине

Новым официальным послом в Украине стал Бартош Цихоцкий.

Польша официально назначила нового посла в Украине. Им оказался первый заместитель министра иностранных дел страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши в своем микроблоге Twitter .

Новым официальным послом в Украине стал Бартош Цихоцкий. Назначение от имени президента Цихоцкому вручил глава польского МИДа Яцек Чапутович.

"Министр Чапутович вручил сегодня в доме МИД назначение от имени президента Польши новому послу Польши в Украине Бартошу Цихоцкому", - отмечается в сообщении.