ПАСЕ признало обстановку в Украине приемлемой для демократических выборов

Европейские делегаты ознакомились с нюансами украинской избирательной кампании.

ПАСЕ признало обстановку в Украине приемлемой для демократических выборов
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Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая находилась в Киеве 6 и 7 марта, признало обстановку в Украине приемлемой для демократических выборов.

"Делегация оценила усилия, предпринятые украинской властью для проведения настоящего избирательного процесса, и призвала ее продолжать действовать в соответствии с европейскими стандартами и передовой практикой. Законодательная база для президентских выборов - хорошая, и если она будет применяется добросовестно, выборы будут демократическими", - говорится в заявлении на сайте ПАСЕ.

В то же время делегация указала на некоторые нюансы украинской избирательной кампании.

ПАСЕ считает, что Центризбирком хорошо подготовился к выборам, но беспрецедентно большое количество кандидатов в президенты и наблюдателей может привести к сложностям в день выборов.

Европейские делегаты заметили, что некоторые СМИ, в основном принадлежащие олигархам, не подают сбалансированную предвыборную информацию, а функционируют больше как пресс-службы отдельных кандидатов.

Делегация приветствовала активное участие гражданского общества в выборах, но заметила, что некоторые общественные организации могут быть связаны с партиями или кандидатами. Также европейцев встревожило скандальное заявление "Нацдружин" о готовности к силовым действиям в день выборов.

Европейцы во время своих встреч слышали жалобы на админресурс и предвыборные поездки президента Петра Порошенко под видом избирательных, а узнали о существование "сеток".

Делегация также с сожалением отметила малое количество женщин среди кандидатов в президенты - их всего четыре.


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