В боевых действиях на Донбассе приняли участие более 7 тысяч женщин

166 из них были удостоены высших государственных наград, в том числе пять - посмертно.

С начала военных действий на Донбассе статус участника боевых действий получили более 7 тыс. женщин - военнослужащих и работников Вооруженных Сил. 166 из них были удостоены высших государственных наград, в том числе 5 были награждены посмертно.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на встрече с женщинами-военными по случаю Международного женского дня.

Фото: president.gov.ua

"В течение всех пяти лет, во время которых Украина противостоит вражеской агрессии, бок о бок с воинами-мужчинами есть женщины. Это особенность Вооруженных сил Украины, других силовых подразделений за последние пять лет. Я поздравляю каждого, кто принял решение присоединиться к делу обороны страны", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Президент также подчеркнул, что на законодательном уровне повышена правовая защита военнослужащих-женщин и созданы условия для увеличения их количества на военной службе, в частности на высших военных должностях.

"В прошлом году в октябре подписал закон, которым обеспечиваются равные права и возможности женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях. 27 лет Украина шла к этому закону. Когда во всем цивилизованном мире это давно гарантируется. Но мы очень быстро учимся и меняемся", - отметил он.

В настоящее время около 90 женщин имеют воинское звание "полковник". Среди лиц старшего офицерского состава 842 военнослужащих - женщины.

В общей численности привлеченного в состав сил и средств Операции объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей личного состава свыше 10% женщины.


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