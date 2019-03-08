В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (обновлено)

"Когда-то феминистки завоевали право, чтобы считаться человеком. Борьба продолжается дальше".

В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (обновлено)
Фото: facebook.com/niusha.zubenko

В Киеве на Михайловской площади начался Марш женщин под лозунгом "Солидарность и разнообразия. Вместе против насилия".

В анонсе мероприятия указано, что цель марша - выразить голос женщин о своих правах.

"Когда-то феминистки завоевали для всех женщин право на то, чтобы считаться человеком. Эта борьба трансформируется, и продолжается дальше. Мы выступаем против ультраправого, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия. Мы выступаем против давления и насилия патриархального уклада", - говорится в анонсе.

Участники мероприятия выступают за гендерное равенство, ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

Параллельно на акцию пришли несколько десятков человек, которые придерживаются традиционных ценностей. Как сообщает "Громадське", они кричат, что "Феминизм разрушает украинские семьи", "Бог. Родина. Патриархат". Присутствующие принесли с собой флаги, в частности с символикой движения "Традиция и порядок".

Марш охраняют большое количество полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Обновление. Нескольких человек из "Братства" Дмитрия Корчинского, которые тоже выступили против Марша женщин, задержали.

Пресс-служба столичной полиции сообщила, что во время сбора участников между представителями двух акции произошел конфликт, который перерос в потасовку.

Трех самых активных участников конфликта забрали в управление полиции для дачи пояснений.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Марши за права женщин, приуроченные к 8 Марта, проходят и в других городах. В Харькове, например, женский марш прошел в сопровождении контрмарша националистов.


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