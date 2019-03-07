Майкл Коэн подал в суд против компании Трампа

Экс-адвокат добивается выплаты компенсации в размере $1,9 млн.

Майкл Коэн подал в суд против компании Трампа
Майкл Коэн
Фото: nydailynews.com

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн направил в суд Манхэттена иск против компании Trump Organization из-за, предположительно, допущенных ею нарушений условий контракта, сообщает The Hill.

Как утверждает Коэн, Trump Organization ранее согласилась гарантировать возмещение его юридических расходов, имеющих отношение к его причастности к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Trump Organization ранее согласилась гарантировать возмещение ущерба Коэну и оплатить расходы на адвокатов и издержки, понесенные Коэном, по разным делам, являющихся следствием работы Коэна на Trump Organization или от ее имени", - цитирует издание выдержки из судебных документов.

Однако в 2018 году Trump Organization прекратила выплаты, что Коэн расценил как нарушение контракта. Теперь экс-адвокат добивается выплаты компенсации в размере $1,9 млн.

Напомним, ряд уголовных дел было возбуждено в отношении Коэна в начале 2018 года. В августе прошлого года он заключил сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Коэну инкриминировали уклонение от уплаты налогов, а также выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниелс, которая бы имела отношения с Трампом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в УкраинуВнучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский заявил, что против него готовят уголовные делаЗеленский заявил, что против него готовят уголовные дела
Директору компании из расследования Бигуса сообщили о подозренииДиректору компании из расследования Бигуса сообщили о подозрении
ЕС согласовал санкции против РоSSии за агрессию в Керченском проливеЕС согласовал санкции против РоSSии за агрессию в Керченском проливе
"Нацдружины" готовятся применять силу против фальсификаторов на выборах"Нацдружины" готовятся применять силу против фальсификаторов на выборах
Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатурыСадовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры
ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения, но без Андрея КлюеваЕС продлил санкции против Януковича и его окружения, но без Андрея Клюева
Административное дело против архиепископа Климента не закрытоАдминистративное дело против архиепископа Климента не закрыто
В Белом доме не считают встречу Трампа и Ким Чен Ына проваломВ Белом доме не считают встречу Трампа и Ким Чен Ына провалом
Компании "повара Путина" получили контракты на еще 10 млрд рублей, - СМИКомпании "повара Путина" получили контракты на еще 10 млрд рублей, - СМИ
Лукашенко уверен, что 98% белорусов проголосуют против объединения с РоSSиейЛукашенко уверен, что 98% белорусов проголосуют против объединения с РоSSией
Последние новости
Подгружаем последние новости