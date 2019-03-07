Порошенко назвал расследование Bihus.info попыткой "подорвать доверие"

Расследование махинаций, о которых сообщили "Наші гроші", правоохранители ведут уже больше года.

Порошенко назвал расследование Bihus.info попыткой "подорвать доверие"
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко заявил, что журналистское расследование фактов злоупотребления в оборонном секторе было обнародовано, чтобы "подорвать доверие" к армии, государству и оборонному комплексу.

Об этом глава государства сказал в сегодняшнем интервью телеканалам.

По словам президента, расследование махинаций, о которых сообщили "Наші гроші", украинские правоохранители ведут уже больше года. И прямо перед предъявлением подозрения, сразу же после завершения соответствующих экспертиз, в данном случае налоговых, произошла утечка информации из правоохранительной системы.

"Ничего нового там не было. Как утверждает и САП, и ГПУ" - сказал президент.

По его словам, все сведения исследовались в течение месяцев или даже больше года. И перед предъявлением подозрения "была предпринята попытка сделать скандал".

"Почему это опасно? Ведь речь идет о попытке подорвать доверие к армии, попытке подорвать доверие к государству и к оборонному комплексу", - добавил он.

Напомним, в Украине вторую неделю продолжается скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере. 25 февраля 2019 года журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.


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