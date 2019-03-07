СБУ дала официальный ответ об аппаратуре прослушивания под офисом Зеленского

Информация, обнародованная МВД, раскрыла секретную информацию спецслужб по делу о госизмене.

Информация МВД о прослушке кандидата в президенты Владимира Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, сказано в официальном заявлении СБУ .

В СБУ заявили о срыве операции по документированию преступной деятельности в интересах роSSийских спецслужб и расшифровке оперативно-технических мероприятий.

"Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ , чем преднамеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства. По указанному факту 6 марта текущего года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство", - говорится в заявлении.

В СБУ отмечают, что МВД заранее было известно, что 4 марта текущего года по ул.Белорусской, 26 в Киеве сотрудники СБУ проводили оперативно-технические мероприятия на основании постановления Апелляционного суда г. Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины в отношении лица, обоснованно подозреваемого в государственной измене (ст.111 Уголовного кодекса Украины).

"В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами Украины порядка я готов предоставить руководству МВД Украины доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично удостовериться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют ни одного отношения ни к В.Зеленскому, ни к любому другому политическому деятелю. Если им хватило совести обвинить Службу, пусть найдут смелость узнать правду, а потом опровергнуть свои безосновательные заявления и извинится перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности Украины", - отметил глава СБУ Василий Грицак.