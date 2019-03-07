Гриценко проиграл суд Порошенко о нарушениях предвыборной агитации

На это решение будет подана апелляция.

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко к действующему главе государства, кандидату в президенты Петру Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации.

Об этом сообщил представитель Гриценко в ЦИК и его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на заседании 7 марта суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований о признании предвыборной агитацией информации в виде 74 фотографий о рабочей поездке Петра Порошенко 2 марта в Одесскую область, размещенную на официальном сайте президента.

Соответственно, суд отказал истцу и в том, чтобы обязать Петра Порошенко оплатить эту предвыборную, по его мнению, агитацию из его избирательного фонда.

Руслан Чернолуцкий отметил, что на это решение будет подана апелляция в Верховный Суд.

Анатолий Гриценко подал три судебных иска к президенту Петру Порошенко в связи с нарушениями ведения избирательной агитации. Первый иск касается фотографий из поездки в Одесскую область. Два аналогичных иска Гриценко касаются фоторепортажа (56 фото), сделанных во время рабочей поездки Порошенко в Донецкую область 1 марта, и сделанной там же и тогда же видеозаписи "Глава государства: Есть факты - в тюрьму. Нет фактов, тогда прекратите раскачивать ситуацию".