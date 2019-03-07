Добродомов снялся с выборов в пользу Гриценко

Депутат считает, что бывший министр выиграет у любого конкурента во втором туре.

Добродомов снялся с выборов в пользу Гриценко
Фото: facebook.com/dmytro.dobrodomov

Кандидат в президенты, народный депутат Дмитрий Добродомов решил снять свою кандидатуру c выборов в пользу бывшего министра обороны, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

Об этом Добродомов сказал журналистам в Центризбиркоме, куда он пришел с соответствующим заявлением.

"Во втором туре Анатолий Гриценко выигрывает у всех. Я считаю, что мы должны сконцентрировать все силы, чтобы привести на главную должность страны проукраинского человека, который способен на изменения. Ну а мы всесторонне ему в этом поможем", - сказал Добродомов.

Депутат считает, что Гриценко сегодня может считаться единым кандидатом от демократической оппозиции.

Напомним, что раньше в пользу Гриценко сняли свои кандидатуры мэр Львова Андрей Садовый и бывший журналист Дмитрий Гнап.

О снятии своей кандидатуры такж заявили полковник Сил специальных операций Сергей Кривонос (в пользу Петра Порошенко) и Евгений Мураев (в пользу Александра Вилкула).


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