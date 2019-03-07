Количество роSSийских военных в Крыму приблизится к 50 тысячам, - Климкин
Глава МИД прокомментировал милитаризацию Крыма.
Милитаризация Россией временного оккупированного Крыма продолжается, и в последующие годы количество роSSийского персонала там может достичь 50 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.
"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но она будет происходить и дальше - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч роSSийского персонала", - сказал Климкин.
Глава МИД напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена инфраструктура для ядерного оружия.
По его словам, в значительной мере роSSийская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из аннексированного Крыма.
Напомним, Мониторинговая миссия ООН констатировала нарушения прав человека в Крыму со стороны оккупационных роSSийских властей. В частности, в Крыму очень страдает право на вероисповедание, особенно это касается крымских татар. Также на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства. Существует множество ограничений в отношении мирных собраний, в частности крымских татар.
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