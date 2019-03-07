Количество роSSийских военных в Крыму приблизится к 50 тысячам, - Климкин

Глава МИД прокомментировал милитаризацию Крыма.

Количество роSSийских военных в Крыму приблизится к 50 тысячам, - Климкин
Фото: пресс-служба президента

Милитаризация Россией временного оккупированного Крыма продолжается, и в последующие годы количество роSSийского персонала там может достичь 50 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но она будет происходить и дальше - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч роSSийского персонала", - сказал Климкин.

Глава МИД напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена инфраструктура для ядерного оружия.

По его словам, в значительной мере роSSийская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из аннексированного Крыма.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН констатировала нарушения прав человека в Крыму со стороны оккупационных роSSийских властей. В частности, в Крыму очень страдает право на вероисповедание, особенно это касается крымских татар. Также на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства. Существует множество ограничений в отношении мирных собраний, в частности крымских татар.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в УкраинуВнучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
ПЦУ обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в КрымуПЦУ обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в Крыму
Климкин назвал задержание архиепископа Климента в Крыму провокацией КремляКлимкин назвал задержание архиепископа Климента в Крыму провокацией Кремля
На Донбассе "проходят практику" курсанты роSSийских военных вузов, - МинобороныНа Донбассе "проходят практику" курсанты роSSийских военных вузов, - Минобороны
МИД назвал задержание Климента наступлением на украинское православие в КрымуМИД назвал задержание Климента наступлением на украинское православие в Крыму
Оккупанты в Крыму проводят выставку "трофейного оружия" из СирииОккупанты в Крыму проводят выставку "трофейного оружия" из Сирии
Черное море станет для РоSSии "Бермудским треугольником", - КлимкинЧерное море станет для РоSSии "Бермудским треугольником", - Климкин
У посольства РоSSии в Киеве провели акцию с требованием расследовать исчезновения и похищения в КрымуУ посольства РоSSии в Киеве провели акцию с требованием расследовать исчезновения и похищения в Крыму
В оккупированном Крыму вынесли приговоры "украинским шпионам"В оккупированном Крыму вынесли приговоры "украинским шпионам"
Климкин: после решения КС безвиз не отменят, но может возникнуть "кризис доверия"Климкин: после решения КС безвиз не отменят, но может возникнуть "кризис доверия"
Госпогранслужба не пропустит в Украину роSSийских наблюдателей, - СлободянГоспогранслужба не пропустит в Украину роSSийских наблюдателей, - Слободян
Последние новости
Подгружаем последние новости