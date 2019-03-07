Количество роSSийских военных в Крыму приблизится к 50 тысячам, - Климкин

Глава МИД прокомментировал милитаризацию Крыма.

Милитаризация Россией временного оккупированного Крыма продолжается, и в последующие годы количество роSSийского персонала там может достичь 50 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но она будет происходить и дальше - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч роSSийского персонала", - сказал Климкин.

Глава МИД напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена инфраструктура для ядерного оружия.

По его словам, в значительной мере роSSийская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из аннексированного Крыма.