Порошенко и замгоссекретаря США Хейл обсудили усиление давления на РоSSию

Отдельно обсуждались дальнейшие шаги по противодействию агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях.

?Порошенко и замгоссекретаря США Хейл обсудили усиление давления на РоSSию
Петр Порошенко и Девид Хейл
Фото: president.gov.ua

Петр Порошенко провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко отметил существенное усиление украинского-американского стратегического партнерства за последние четыре года, в том числе значительное углубление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также активный рост объемов торгово-экономического сотрудничества. Он также подчеркнул важную роль помощи со стороны США для успешной имплементации реформ и укрепления обороноспособности Украины, которая продолжает двигаться курсом европейской и евроатлантической интеграции.

Отдельно обсуждались дальнейшие совместные шаги в целях противодействия агрессивным действиям РоSSии в Черном и Азовском морях, а также меры в ответ на роSSийский вооруженное нападение на украинский корабли.

"Стороны отметили необходимость дальнейшего усиления давления на РоSSию, в том числе путем санкций в ответ на агрессивную политику Кремля, которая целенаправленно подрывает международную стабильность и безопасность", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, Порошенко и Хейл обсудили вопрос проведения выборов в Украине и подчеркнули необходимость недопущения внешнего вмешательства визбирательный процесс.

Хейл передал приветствие от госсекретаря США Майка Помпео, отметил "значительный прогресс, которого достигла Украина за последние годы в условиях роSSийской агрессии". Он также заверил Порошенко в неизменной поддержке Украины со стороны США.

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 5-7 марта находится в Киеве с визитом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в УкраинуВнучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск на учения в УкраинуПорошенко подписал закон о допуске иностранных войск на учения в Украину
Кандидат в президенты полковник ССО Кривонос снимает свою кандидатуру в пользу ПорошенкоКандидат в президенты полковник ССО Кривонос снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко
ПЦУ обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в КрымуПЦУ обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в Крыму
Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. гривен, - ПорошенкоФинподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. гривен, - Порошенко
Британия призвала РоSSию освободить украинских моряковБритания призвала РоSSию освободить украинских моряков
В Украину едет замгоссекретаря СШАВ Украину едет замгоссекретаря США
Уманский покинул ряды советников ПорошенкоУманский покинул ряды советников Порошенко
Порошенко объявил Куяльник курортом государственного значенияПорошенко объявил Куяльник курортом государственного значения
Лукашенко предсказал победу Порошенко на выборахЛукашенко предсказал победу Порошенко на выборах
Порошенко подготовил новую формулировку статьи УК о незаконном обогащенииПорошенко подготовил новую формулировку статьи УК о незаконном обогащении
Последние новости
Подгружаем последние новости