Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск на учения в Украину

Расходы на учения предусматривают 40,2 млн гривен со стороны Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об иностранных военных учениях, который разрешает допуск подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2019 году.

Сообщение об этом появилось на странице проекта на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада 26 февраля поддержала законопроект №10067, который разрешает иностранным военным принять участие в учениях на территории Украины. За это проголосовали 263 народных депутата.

Спикер Рады Андрей Парубий подписал законопроект 1 марта.

Согласно документу, предлагается допустить до 8 тысяч иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой для участия в шести учениях: многонациональных по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины, украинско-американских "Репид Трайдент" и "Си Бриз", украинско-британских "Вориер Вотчер", многонациональных "Кленовая арка" и украинско-румынских "Риверайн".

В свою очередь украинские Вооруженные силы в составе до 1,8 тыс. военных примут участие в 18 учениях за границей.

Расходы на учения предусматривают 40,2 млн гривен со стороны Украины и финансовую поддержку других государств.

Напомним, что такие законопроекты принимаются ежегодно.