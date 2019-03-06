Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск на учения в Украину

Расходы на учения предусматривают 40,2 млн гривен со стороны Украины.

Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск на учения в Украину
Петр Порошенко
Фото: Пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об иностранных военных учениях, который разрешает допуск подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2019 году.

Сообщение об этом появилось на странице проекта на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада 26 февраля поддержала законопроект №10067, который разрешает иностранным военным принять участие в учениях на территории Украины. За это проголосовали 263 народных депутата.

Спикер Рады Андрей Парубий подписал законопроект 1 марта.

Согласно документу, предлагается допустить до 8 тысяч иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой для участия в шести учениях: многонациональных по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины, украинско-американских "Репид Трайдент" и "Си Бриз", украинско-британских "Вориер Вотчер", многонациональных "Кленовая арка" и украинско-румынских "Риверайн".

В свою очередь украинские Вооруженные силы в составе до 1,8 тыс. военных примут участие в 18 учениях за границей.

Расходы на учения предусматривают 40,2 млн гривен со стороны Украины и финансовую поддержку других государств.

Напомним, что такие законопроекты принимаются ежегодно.


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