Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Ночью неизвестные обрисовали центр города рекламой наркотиков.
Мэр Днепра Борис Филатов обещает выплатить 100 тыс. гривен из фонда мэра за поимку злоумышленника, который обрисовал рекламой наркотических веществ центр города, в том числе памятник первому почетному гражданину Екатеринослава Александру Полю.
Об это он написал в Фейсбуке.
"Сегодня ночью наркоторговцы обрисовали своей «рекламой» всю центральную часть города. Включая памятник Александру Полю... Ну, всё, ребята. Мое железное терпение лопнуло. Теперь повоюем. Для начала объявляется премия любому, кто даст достоверную информацию, позволяющую задержать этого подонка - 100 тыс. гривен за его имя", - написал Филатов.
"Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе), тогда выплачиваю 200 тыс. Из мэрского фонда", - добавил мэр.
Филатов также отметил, что за каждого задержанного сумма вознаграждения будет утверждена на ближайшей сессии горсовета.
Напомним, ранее 27-летний граффитчик получил два года условно за нападение на киевскую электричку.
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06.03.2019 15:10