Суд потребовал у Рады предоставить список депутатов коалиции

Рада должна предоставить информацию до 12 марта.

Суд потребовал у Рады предоставить список депутатов коалиции
Суд потребовал у Рады предоставить список депутатов коалиции
Фото: Facenews.ua

Окружной административный суд Киева требует у Верховной Рады сведения о персональном составе парламентской коалиции.

Об этом сообщается на сайте суда.

Такое решение суд принял по ходатайству Андрея Деркача. Депутат требовал признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции относительно подачи кандидатов на пост министра здравоохранения. Также истец просит обязать Артура Герасимова и Максима Бурбака, как координаторов коалиции, обеспечить внесение предложения премьеру по кандидатуре главы Минздрава.

Отмечается, что суд постановил истребовать у парламента, аппарата Рады и коалиции депутатских фракций в парламенте список по состоянию на 28 февраля, с указанием фамилий, имен и отчеств депутатов.

"Истребованы материалы или письменные объяснения с указанием невозможности предоставления суду истребованных доказательств должны быть представлены в срок до 12 марта. 14 марта суд продолжит рассмотрение данного дела", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине февраля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Ульяна Супрун является исполняющей обязанности главы Минздрава, а не министром, из-за отсутствия поддержки коалиции парламента ее кандидатуры для назначения без приставки и.о.

5 февраля по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука ОАСК запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. На решение отреагировал Кабмин, подав в этот же суд соответствующее ходатайство. 14 февраля судья ОАСК Сергей Каракашьян озвучил решение суда, которым вернул Супрун полномочия и.о. министра.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащенииКонституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении
Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском мореУкраина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Блок рекламы


Похожие новости
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
В СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды во главе с депутатом Верховной РадыВ СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды во главе с депутатом Верховной Рады
В Раде аннулировали бланки для сбора подписей депутатов об импичменте президентуВ Раде аннулировали бланки для сбора подписей депутатов об импичменте президенту
СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - КононенкоСБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко
Партия, выдвинувшая Гнапа в президенты, потребовала от него снять кандидатуруПартия, выдвинувшая Гнапа в президенты, потребовала от него снять кандидатуру
Верховная Рада призвала НАТО предоставить Украине план действий относительно членства в блокеВерховная Рада призвала НАТО предоставить Украине план действий относительно членства в блоке
ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян, - источникОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян, - источник
Ирина Луценко потребовала у Гриценко в суде 2,5 млн гривенИрина Луценко потребовала у Гриценко в суде 2,5 млн гривен
Садовый заявил о возможном объединении "Самопомощи" с другими политсилами на выборы РадыСадовый заявил о возможном объединении "Самопомощи" с другими политсилами на выборы Рады
НАБУ открыло уголовное дело о недостоверной декларации вице-спикера Рады ГеращенкоНАБУ открыло уголовное дело о недостоверной декларации вице-спикера Рады Геращенко
Последние новости
Подгружаем последние новости