Суд потребовал у Рады предоставить список депутатов коалиции

Окружной административный суд Киева требует у Верховной Рады сведения о персональном составе парламентской коалиции.

Об этом сообщается на сайте суда.

Такое решение суд принял по ходатайству Андрея Деркача. Депутат требовал признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции относительно подачи кандидатов на пост министра здравоохранения. Также истец просит обязать Артура Герасимова и Максима Бурбака, как координаторов коалиции, обеспечить внесение предложения премьеру по кандидатуре главы Минздрава.

Отмечается, что суд постановил истребовать у парламента, аппарата Рады и коалиции депутатских фракций в парламенте список по состоянию на 28 февраля, с указанием фамилий, имен и отчеств депутатов.

"Истребованы материалы или письменные объяснения с указанием невозможности предоставления суду истребованных доказательств должны быть представлены в срок до 12 марта. 14 марта суд продолжит рассмотрение данного дела", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине февраля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Ульяна Супрун является исполняющей обязанности главы Минздрава, а не министром, из-за отсутствия поддержки коалиции парламента ее кандидатуры для назначения без приставки и.о.

5 февраля по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука ОАСК запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. На решение отреагировал Кабмин, подав в этот же суд соответствующее ходатайство. 14 февраля судья ОАСК Сергей Каракашьян озвучил решение суда, которым вернул Супрун полномочия и.о. министра.