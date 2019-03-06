Холодницкий о заявлении посла США: "Вмешательство во внутренние дела другого государства - недопустимо"

"То что себе позволяет посол другого государства, это на их совести".

Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий отказался комментировать слова посла США Мари Йованович, которая накануне призвала к его увольнению. В то же время он назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства.

Об этом Холодницкий сказал в комментарии LB.ua.

"Знаете, то что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо. Я не буду комментировать это заявление, воздержусь пока что от комментариев", - заявил он.

В то же время, Холодницкий анонсировал, что на следующей неделе сделает заявление и прокомментирует. "Поверьте, будет интересно", - сказал прокурор.

Напомним, 30 ноября 2015 года Холодницкий был назначен главой САП тогдашним генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

В марте 2018 года стало известно, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена "прослушка". Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ. Директор Бюро Артем Сытник говорил, что расследование было инициировано в связи с тем, что руководство САП препятствовало расследование дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

В конце марта 2018 года Сытник и генпрокурор Юрий Луценко попросили КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности, в связи с чем прокурорская комиссия открыла дисциплинарное производство. В июле она пришла к выводу, что Холодницкий заслуживает выговора, но не увольнения.