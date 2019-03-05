Протестующие второй раз за неделю перекрыли Крещатик возле КГГА

Участники акции потребовали остановить строительство на 60 объектах.

Фото: Макс Требухов

Участники протеста против бесконтрольной застройки Киева второй раз за неделю перекрыли Крещатик возле мэрии города.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Протестующие пришли под КГГА с требованием срочно прекратить любые строительные работы на 60 объектах в Киеве. Они считают, что каждое из этих строительств имеет признаки нарушения градостроительных или природоохранных нормативов.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Напомним, что предыдущий раз противники киевских строек перекрывали Крещатик 26 февраля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗОДва фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащенииКонституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении
Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском мореУкраина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
Заседание гуманитарной подгруппы ТКГ сорвали "базарные тетки" из ОРДЛО, - ГеращенкоЗаседание гуманитарной подгруппы ТКГ сорвали "базарные тетки" из ОРДЛО, - Геращенко
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция открыла дело после беспорядков возле Херсонского горсовета из-за улицы ГандзюкПолиция открыла дело после беспорядков возле Херсонского горсовета из-за улицы Гандзюк
Двух активистов с плакатом "Кто заказал Катю Гандзюк?" задержали возле американского эсминца в ОдессеДвух активистов с плакатом "Кто заказал Катю Гандзюк?" задержали возле американского эсминца в Одессе
Противники киевских строек перекрывали Крещатик возле КГГАПротивники киевских строек перекрывали Крещатик возле КГГА
"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью
На Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по активистам возле храмаНа Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по активистам возле храма
Могилу Карла Маркса в Лондоне осквернили второй раз за две неделиМогилу Карла Маркса в Лондоне осквернили второй раз за две недели
Луценко отреагировал на столкновения возле Подольского райотдела полицииЛуценко отреагировал на столкновения возле Подольского райотдела полиции
Главный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в ЛазурномГлавный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в Лазурном
Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчинВозле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин
Жители села под Киевом перекрыли черниговскую трассуЖители села под Киевом перекрыли черниговскую трассу
Последние новости
Подгружаем последние новости