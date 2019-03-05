Протестующие второй раз за неделю перекрыли Крещатик возле КГГА
Участники акции потребовали остановить строительство на 60 объектах.
Участники протеста против бесконтрольной застройки Киева второй раз за неделю перекрыли Крещатик возле мэрии города.
Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Протестующие пришли под КГГА с требованием срочно прекратить любые строительные работы на 60 объектах в Киеве. Они считают, что каждое из этих строительств имеет признаки нарушения градостроительных или природоохранных нормативов.
Напомним, что предыдущий раз противники киевских строек перекрывали Крещатик 26 февраля.
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05.03.2019 14:57