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Протестующие второй раз за неделю перекрыли Крещатик возле КГГА Участники акции потребовали остановить строительство на 60 объектах. Фото: Макс Требухов Участники протеста против бесконтрольной застройки Киева второй раз за неделю перекрыли Крещатик возле мэрии города. Об этом сообщил корреспондент LB.ua. Протестующие пришли под КГГА с требованием срочно прекратить любые строительные работы на 60 объектах в Киеве . Они считают, что каждое из этих строительств имеет признаки нарушения градостроительных или природоохранных нормативов. Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Напомним, что предыдущий раз противники киевских строек перекрывали Крещатик 26 февраля.

LB.ua

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