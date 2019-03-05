Правоохранители начали совместные учения для работы на выборах

Нацгвардия, полицейские, пограничники, спасатели и курсанты отрабатывают алгоритмы действий при различных нарушениях на выборах.

Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел начало проводить тренинги правоохранителей, задействованных в охране общественного порядка на президентских выборах 31 марта. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД .

Учения проходят на полигоне Национальной гвардии в с. Новые Петровцы под Киевом .

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Все подразделения МВД проводят координационные совещания и командно-штабные учения, чтобы обеспечить соблюдение законности предвыборной кампании и выборов.

Всего в обеспечении публичной безопасности и порядка во время избирательного процесса МВД будут задействованы 131 545 человек личного состава. Из них Нацполиция - 69230 правоохранителей, Госпогранслужба - 8133, Нацгвардия - 7688, ГосЧС - 39361, ГМС - 1857 работников и 5276 человек из вузов со специфическими условиями обучения.

Фото: mvs.gov.ua

Во время учений правоохранители отрабатывают алгоритм действий во время выявления и документирования различного вида нарушений на выборах. Кроме дежурств на избирательных участках, все подразделения будут находиться на усиленном варианте несения службы. В случае необходимости будут привлекаться взрывотехники.

Напомним, президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.