Поджигателям венгерского центра в Ужгороде грозит до 12 лет тюрьмы

Один из обвиняемых заявил, что целью поджога было уничтожение имущества, а не терроризм.

Поджигателям венгерского центра в Ужгороде грозит до 12 лет тюрьмы
В Кракове судят поджигателей венгерского центра в Ужгороде
Фото: goodvin.info

В Кракове судят троих поляков, которые обвиняются в совершении преступления террористической направленности за поджог центра венгерской культуры в Ужгороде.

Об этом сообщает "Польское радио".

На суде один из обвиняемых заявил, что целью поджога было уничтожение имущества, а не терроризм.

Обвинение считает, что действия обвиняемых направлены на разжигание украинско-венгерского конфликта на национальной почве. Михалу П. грозит до 12 лет лишения свободы, Адриану М. и Томашу Ш. - до 10 лет. Адвокаты подсудимых ходатайствовали о том, чтобы сделать процесс закрытым, но суд им отказал.

Также сообщается, что Адриан М. и Томаш Ш., признавшие свое участие в поджоге, не согласились с правовой классификации их деяния как террористического акта.

"Целью акции было уничтожение собственности и ухудшение отношений между венгерским меньшинством и Украины, а не поджог дома центра венгерской культуры в Ужгороде", - заявил Адриан М. и добавил, что они хотели лишь повредить фасад здания, оставив "видимые следы".

На вопрос, почему они провели свою "акцию" дважды, обвиняемые заявили, что результат первой попытки не удовлетворил заказчиков - центр не получил ожидаемых повреждений.

Обвиняемый Томаш Ш. заявил, что на этот поступок его толкнуло желание заработать. Как сообщалось, поджигатели получили за акцию в Ужгороде по 1 тыс. злотых до нападения и столько же после.

"Я хочу извиниться перед польской стороной за то, что мои действия могли негативно повлиять на восприятие нашей страны за рубежом, перед венгерской стороной - за уничтожение имущества, и украинской - за то, что, как гость в их стране, я совершил такой проступок", - заявил Томаш Ш. в суде.

Напомним, 4 февраля 2018 года в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров.

В ночь на 27 февраля в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья снова произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УК - "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

В Закарпатской области проживает 150-тысячное венгерское меньшинство. Между Будапештом и Киевом продолжается конфликт, связанный с украинским законом об образовании. Как утверждает Венгрия, этот закон нарушает права национальных меньшинств учиться на родном языке.


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