ПЦУ опровергла переход ликвидированного прихода УГКЦ во Львове в свое подчинение

Несмотря на желание прихожан, приход не будет принят в православную церковь.

ПЦУ опровергла переход ликвидированного прихода УГКЦ во Львове в свое подчинение
Храм Сретения Господнего во Львове
Фото: lvivcenter.org

Православная церковь Украины не принимала решения о приеме ликвидированного УГКЦ прихода храма Сретения Господнего во Львове.

Об этом руководитель информационного управления ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря сообщил Zaxid.net.

По его словам, вопрос перехода ликвидированного прихода УГКЦ в ПЦУ обсуждался на заседании Синода 4 марта.

Архиепископ Евстратий заявил, что присутствие на собрании прихода архиерея Дрогобицко-Самборской епархии ПЦУ владыки Якова было неправильно истолковано.

"По словам владыки Якова, его просто пригласили прийти посмотреть. Он этот приход не принимал и никаких решений не выносил. Тем более, что это не территория, на которой он может осуществлять какую-либо каноническую деятельность", - сказал архиепископ Зоря.

Он объяснил, что во Львове две епархии принадлежат к ПЦУ. Одну возглавляет владыка Димитрий, вторую - владыка Макарий. На заседании Синода 4 марта они оба подтвердили, что не принимали этот приход в состав епархии.

"Присутствие архиепископа Якова в этом храме было каким-то образом использовано для того, чтобы иметь определенный информационный повод", - сказал архиепископ Евстратий.

Он добавил, что предстоятель ПЦУ Епифаний лично заявил о невозможности принять ликвидированный приход Сретения Господнего УГКЦ в православную церковь, несмотря на желание прихожан.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗОДва фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащенииКонституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении
Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском мореУкраина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.infoГладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.info
Блок рекламы


Похожие новости
Синод ПЦУ принял решение о богослужении УГКЦ в Софийском соборе в КиевеСинод ПЦУ принял решение о богослужении УГКЦ в Софийском соборе в Киеве
Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатурыСадовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУЛиквидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Гнап заявил о снятии своей кандидатуры на президентских выборах
Выставку с портретами Шевченко отменили во Львове и ВинницеВыставку с портретами Шевченко отменили во Львове и Виннице
В Минкульте прокомментировали намерения УГКЦ провести литургию в Святой СофииВ Минкульте прокомментировали намерения УГКЦ провести литургию в Святой Софии
Филарет попросил УГКЦ отказаться от намерения провести литургию в Святой СофииФиларет попросил УГКЦ отказаться от намерения провести литургию в Святой Софии
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Последние новости
Подгружаем последние новости