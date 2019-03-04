Президент Узбекистана дал милиционерам полгода, чтобы похудеть
Шавкат Мирзиеев раскритиковал сотрудников МВД и Минобороны за лишний вес.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства обороны республики за лишний вес и дал им "от трех до шести месяцев" времени для похудения.
Об этом он заявил на встрече с активистами Наманганской области, передает "Радио Свобода".
"Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев - пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес", - сказал Мирзиеев.
О проблеме избыточного веса президент Узбекистана говорил и ранее - во время видеоселекторного совещания 9 ноября 2018 года, посвященного анализу результатов реформ в медицинском обслуживании. Мирзиеев, заявил, что "вследствие малоподвижного образа жизни и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет лишний вес, у 46% - повышенное содержание холестерина в крови, у 31% - высокое кровяное давление".
После этого выступления появились сообщения о том, что ряд государственных учреждений Узбекистана требуют от своих сотрудников срочно похудеть, а в некоторых госорганизациях сотрудникам раздавали внутренние инструкции по поводу приведения веса в норму.
Напомним, ранее МВД Таджикистана уволило 10 милиционеров из-за того, что они не смогли сбросить лишний вес. Еще более 100 милиционеров получили предупреждения.
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Политика
04.03.2019 19:36