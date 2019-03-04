Уманский покинул ряды советников Порошенко

Президент Петр Порошенко уволил с должности внештатного советника бывшего первого заместителя министра финансов Украины Игоря Уманского.

Об этом говорится в указе №50/2019 от 4 марта.

В конце февраля Уманский сообщил, что сам попросил об увольнении с этой должности, потому что на Банковой его предложения игнорировали. "Последние полтора года я не имел возможности общаться с президентом... Сфера вопросов, за которую я отвечал, - это финансы, бюджет, банковский. Эта политика, которая сейчас проводится правительством, в этой области не сходится с моим видением, как это должно происходить", - сказал он в эфире ТСН.

Уманский числился в советниках у Порошенко с осени 2016 года.

Перед этим с октября 2014 года до конца декабря 2015 года он занимал должность первого замминистра финансов. На этом же посту он находился в период 9 января 2008 года по 11 марта 2010 года, при этом с 8 апреля 2009 года по 11 марта 2010 года Уманский был исполняющим обязанности министра финансов.

Между двумя периодами работы в Минфине работал на кафедре экономики предприятия и корпоративного управления Одесской нацакадемии связи, а также входил в совет компании Gase Energy.