На Донбассе "проходят практику" курсанты роSSийских военных вузов, - Минобороны

Курсанты сдают зачеты по боевой стрельбе снарядами 120 и 122 мм.

Причиной увеличения количества обстрелов на Донбассе послужило прибытие из РоSSии курсантов военных вузов для сдачи зачетов. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, со ссылкой на данные главного управления разведки.

"Одной из причин активизации противниками обстрелов позиций Объединенных сил боеприпасами 122 и 120-мм калибров была сдача зачетов по боевой стрельбе курсантами одного из роSSийских высших учебных заведений, которые прибыли для практических занятий на базе соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов", - сообщил Праута.

Кроме того, роSSийские военные на оккупированных территориях Донбасса начали испытания новой модели беспилотника в рамках применения разведывательно-ударного контура.

Напомним, за прошедшие сутки роSSийские боевики на Донбассе выпустили по позициям украинских военных 100 мин.