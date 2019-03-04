На Донбассе "проходят практику" курсанты роSSийских военных вузов, - Минобороны

Курсанты сдают зачеты по боевой стрельбе снарядами 120 и 122 мм.

На Донбассе
Фото: facebook.com/YuriiHarbuz

Причиной увеличения количества обстрелов на Донбассе послужило прибытие из РоSSии курсантов военных вузов для сдачи зачетов. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, со ссылкой на данные главного управления разведки.

"Одной из причин активизации противниками обстрелов позиций Объединенных сил боеприпасами 122 и 120-мм калибров была сдача зачетов по боевой стрельбе курсантами одного из роSSийских высших учебных заведений, которые прибыли для практических занятий на базе соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов", - сообщил Праута.

Кроме того, роSSийские военные на оккупированных территориях Донбасса начали испытания новой модели беспилотника в рамках применения разведывательно-ударного контура.

Напомним, за прошедшие сутки роSSийские боевики на Донбассе выпустили по позициям украинских военных 100 мин.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗОДва фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащенииКонституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении
Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.infoГладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.info
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Блок рекламы


Похожие новости
В районе Каракаса заметили самолет Минобороны фюрера РФВ районе Каракаса заметили самолет Минобороны фюрера РФ
Украинский военный ранен на Донбассе в субботуУкраинский военный ранен на Донбассе в субботу
Боевики на Донбассе осуществили четыре обстрела, ранен боец ВСУБоевики на Донбассе осуществили четыре обстрела, ранен боец ВСУ
Наев рассказал, как будут голосовать военные на ДонбассеНаев рассказал, как будут голосовать военные на Донбассе
Госпогранслужба не пропустит в Украину роSSийских наблюдателей, - СлободянГоспогранслужба не пропустит в Украину роSSийских наблюдателей, - Слободян
Фюрер РФ поблагодарил роSSийских спецназовцев за аннексию КрымаФюрер РФ поблагодарил роSSийских спецназовцев за аннексию Крыма
Боевики на Донбассе запустили 4 управляемые ракеты по позициям украинской армииБоевики на Донбассе запустили 4 управляемые ракеты по позициям украинской армии
Наблюдатели СЦКК сообщили о тяжелом вооружении за линиями отвода на ДонбассеНаблюдатели СЦКК сообщили о тяжелом вооружении за линиями отвода на Донбассе
Минобороны обещает до конца года достроить 184 казармы для 23 тысяч контрактниковМинобороны обещает до конца года достроить 184 казармы для 23 тысяч контрактников
Конгресс США опубликовал текст законопроекта об антироSSийских санкцияхКонгресс США опубликовал текст законопроекта об антироSSийских санкциях
Последние новости
Подгружаем последние новости