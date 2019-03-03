В районе Каракаса заметили самолет Минобороны фюрера РФ

Ранее этот самолет перебрасывал роSSийские войска в Сирию.

В районе Каракаса заметили самолет Минобороны РФ
Фото: Flightradar24

В ночь со 2 на 3 марта самолет Ил-62 Минобороны РоSSии с регистрационным номером RA-86496 находился в районе столице Венесуэлы Каракаса. Об этом свидетельствует информация сервиса Flightradar24.

По данным Flightradar24, Ил-62 вылетел утром 2 марта из района, близкого к военному аэродрому Чкаловский в Московской области. Самолет взял курс на Южную Африку, пролетел над столицей Марокко Рабат и в ночь на 3 марта снизился над Каркасом. Днем 3 марта сервис зафиксировал Ил-62 над Гренадой в Карибском море.

Telegram-канал «Другой Ролдугин», который обратил внимание на данные сервиса, сообщает, что борт приписан к 223-му летному спецотряду ВВС Минобороны РФ, созданному для воздушных перевозок по заданиям президента и правительства.

"В Венесуэлу он вылетел из РоSSии вчера в 9.34 по местному времени, и, прилетев в конечную точку, почти сразу отправился в обратный путь. Судя по всему, целью полета была доставка или получение некоего груза. Ранее этот борт уже был замечен в Каракасе, а до этого он перебрасывал войска РФ в Сирию", - говорится в сообщении.

После того, как лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, самолеты роSSийских авиакомпаний неоднократно замечали в Венесуэле. В январе загадочный роSSийский самолет без пассажиров вернулся в Москву из Каракаса. В Кремле заявили, что "ничего не знают" о самолете Nordwind. Предполагалось, что на самолете переправлялась часть золотых резервов Венесуэлы в РФ.

Ранее источники Reuters, близкие к роSSийским ЧВК, сообщили о прибытии в Венесуэлу бойцов роSSийских частных военных компаний для охраны президента Николаса Мадуро от оппозиции и протестующих. В Москве эту информацию опровергли.


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