Его подозревают в причастности к вооруженным формирований РоSSийской Федерации.

В Луганской области украинские военные задержали наемника роSSийско-оккупационных войск. Об этом 3 марта сообщили в штабе ООС.

"Во время несения службы на блокпосту очередная смена 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины задержала гражданина, причастного к сотрудничеству с роSSийско-оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Во время проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Национальной полиции установили, что мужчина подлежит задержанию как лицо, подозреваемое в причастности к вооруженным формирований РоSSийской Федерации.

Его задержали и доставили в Беловодский отдел Национальной полиции.

Ранее пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17.