На блокпосту в Луганской области задержали наемника РФ
Его подозревают в причастности к вооруженным формирований РоSSийской Федерации.
В Луганской области украинские военные задержали наемника роSSийско-оккупационных войск. Об этом 3 марта сообщили в штабе ООС.
"Во время несения службы на блокпосту очередная смена 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины задержала гражданина, причастного к сотрудничеству с роSSийско-оккупационными войсками", - говорится в сообщении.
Во время проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Национальной полиции установили, что мужчина подлежит задержанию как лицо, подозреваемое в причастности к вооруженным формирований РоSSийской Федерации.
Его задержали и доставили в Беловодский отдел Национальной полиции.
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