Порошенко объявил Куяльник курортом государственного значения
Глава ОГА уверен, что Куяльник может стать курортом международного уровня.
Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал закон "Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения".
Об этом информирует пресc-служба главы государства.
Сообщается, что законом природные территории Куяльницкого лимана объявлены курортом государственного значения и определены конкретные границы округа и зон санитарной охраны.
Глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов заявил, что они намерены привлекать инвесторов и демонстрировать перспективу. Также он уверен, что Куяльник может стать курортом международного уровня.
"Но для этого нам следует сосредоточиться на развитии всего региона", - подчеркнул Степанов.
При этом глава ОГА отметил, что уже сегодня Одесская областьпринимает 6 млн туристов в год.
Курорт Куяльник - один из старейших грязевых курортов Украины. Располагается в 13 км от центра Одессы у подножья Жеваховой горы на правом берегу Куяльницкого лимана.
Напомним, в декабре 2014 в обмелевший Куяльник пустили воду из Черного моря, чтобы спасти лиман от пересыхания.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
02.03.2019 20:07