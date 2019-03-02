Украинский военный ранен на Донбассе в субботу
Боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск.
С начала суток роSSийско-оккупационные войска пять раз обстреляли позиции украинских войск в зоне проведения операции Объединенных сил, из них один раз - из тяжелого вооружения.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен, информирует пресс-центр ООС в фейсбуке.
В частности, вблизи населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли позиции наших войск из минометов калибра 120 мм. В районе Верхнеторецкого враг стрелял из автоматических станковых гранатометов, а у Песков - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики совершили обстрелы позиций ВСУ в районе населенного пункта Лебединское.
В районе Травневого противник обстрелял украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.
"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе осуществили четыре обстрела, ранен боец ВСУ.
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