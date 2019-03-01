СБУ задержала депутата Береговского райсовета за подготовку "сборной венгров Закарпатья"

Депутат готовил команду для участия в турнире по футболу между командами непризнанных республик.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене депутату Береговского районного совета в Закарпатской области, организовавшему участие "сборной венгров Закарпатья" в чемпионате непризнанных республик.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время досудебного следствия СБУ собрала доказательства, согласно которым депутат райсовета в июне 2018 организовал участие фейковой "сборной Закарпатья" в так называемом чемпионате по футболу непризнанных республик. Правоохранители установили, что депутат непосредственно формировал команду выходцев из Закарпатской области, которые длительное время играли за профессиональные футбольные клубы разных стран.

Подозреваемый обеспечил их формой и способствовал широкой информационной кампании турнира, чем создавал угрозу национальной безопасности Украины.

Сотрудники СБУ выяснили, что на непризнанном чемпионате спортсмены выступали в форме с комбинированным логотипом герба, флага, контурной карты Закарпатской области в сочетании с государственной символикой Венгрии. Согласно выводам экспертов, эмблема фейковой сборной содержала символы, которые можно расценить как декларирование претензий и посягательств на территориальную целостность Украины.

Согласно информации СМИ , в июне 2018 года команда закарпатских венгров выиграла чемпионат мира по футболу среди непризнанных, частично признанных стран, автономий и этнических команд. Федерация футбола Закарпатья заявила, что не имеет никакого отношения к данной команде.

Напомним, что между Украиной и Венгрией второй год продолжается конфликт из-за венгерского меньшинства на Закарпатье. Год назад официальный Будапешт возмутился украинским законом об образовании, увидев в нем ущемление прав закарпатских венгров.