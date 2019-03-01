Лукашенко предсказал победу Порошенко на выборах
"Он выйдет во второй тур, может быть, с Зеленским, может, еще с кем-то".
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Петр Порошенко победит на выборах президент Украины в 2019 году.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске.
"Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур, может быть, с Зеленским, может, еще с кем-то. Предпочтительно с Зеленским. И тот, кто уже проголосовал за Зеленского, наверное, за него и проголосует. А те, кто за других проголосовали, отдадут голоса Порошенко", - сказал Лукашенко.
Порошенко еще не сказал последнего слова, считает президент Беларуси.
Он также добавил, что лидера избирательной гонки Владимира Зеленского лично не знает, но, как ему кажется, его популярность чем-то похожа на ситуацию в Беларуси в 1994 году.
Лукашенко утверждает, что тогда не мог себе представить, что его выберут президентом. "А вот взяли и избрали", - сказал президент РБ.
Напомним, что первый тур выборов президента Украины состоится 31 марта.
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Политика
01.03.2019 11:25