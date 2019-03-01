Печерский суд дал ГПУ месяц на завершение расследования дела Портнова

Портнов не является ни подозреваемым, ни обвиняемым, а расследование длится четыре года.

Печерский суд Киева установил для следователей Генпрокуратуры срок один месяц для завершения досудебного расследования и принятия процессуальных решений по уголовным производствах в отношении бывшего замглавы администрации президента Андрея Портнова.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой решение суда от 20 февраля.

Решение принял судьи Виталий Писанец.

В суд обратился адвокат Портнова, который сообщил, что производство от 6 марта 2014 года уже длится четыре года и 10 месяцев и нарушает разумные сроки. При этом его клиент не имеет статуса подозреваемого.

Как сообщалось, в марте 2014 года правительство Канады применило санкции к Портнову путем включения его фамилии в соответствующий Акт (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR/2014-44. Кроме того, стало известно, что Посольство Украины в Канаде направляло правительству Канады официальные письма от 15 марта 2016 года, 6 марта 2017 года, 11 января 2018 и 10 июля 2018 года, в которых со ссылкой на ГПУ утверждалось, что в отношении Портнова, расследуются два уголовных дела.

Производство от 6 марта 2014 - по фактам угроз народным депутатам, а также присвоение средств Киевского национального университета и Киевского национального экономического университета на 137,6 тыс. гривен, возможного присвоения сумм незаконных выплат бывшим сотрудником АП в особо крупных размерах. Еще одно уголовное производство зарегистрировано 21 ноября 2017. В нем говорится, что с июля 2011 года по 31 декабря 2013 года советник президента - начальник Главного управления по судебной реформе и судоустройства получил незаконные выплаты на общую сумму 26 млн гривен. Расследованием этого дела занималось Национальное антикоррупционное бюро. Но 28 декабря 2018 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил его для продолжения досудебного расследования в Генеральнпрокуратуру.

"По состоянию на 20 февраля 2019 года следователи и прокурор в указанном уголовном производстве не определены, а фактическое нахождение материалов производства неизвестно. Суд считает, что такое проведения досудебного расследования является формальным и таким, что преследует иные, нежели определенные законом цели, а затем следственный судья согласился с доводами о необходимости установления срока досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурором не было приведенного никаких аргументов, свидетельствующих об особой сложности дела или наличие препятствий или трудностей в расследовании.

Прокурор считает, что адвокат не мог обращаться с таким ходатайством, учитывая отсутствие у Портнова статуса подозреваемого. Но Печерский суд сослался на практику ЕСПЧ , о том, что лицо, в отношении которого начато досудебное расследование по факту совершения этим лицом конкретного уголовного преступления должно иметь процессуальные права подозреваемого.

"Уголовные производства относительно Портнова ... учитывая их продолжительность, являются манипуляцией, и имеют целью создать ложное ощущение вины Портнова в совершении уголовных преступлений... Портнов не является ни подозреваемым, ни обвиняемым", - отмечается в сообщении.