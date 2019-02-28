Госпогранслужба не пропустит в Украину роSSийских наблюдателей, - Слободян
Пограничники тесно взаимодействуют с ЦИКом и СБУ.
Государственная пограничная служба не пропустит в Украину наблюдателей из РоSSии. Об этом сообщил сегодня спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет "Интерфакс-Украина".
"У нас четкое взаимодействие с Центризбиркомом, Службой безопасности Украины, мы обмениваемся информацией о таких лицах, обмениваемся информацией о тех, кто может ехать, не будучи в этих списках. Но и, собственно, это задача не только пограничной службы, но и всей правоохранительной системы Украины, чтобы не допустить приезд тех, кто потенциально может быть наблюдателями, и может об этом не заявить на границе", - сказал Слободян.
У правоохранителей есть все основания, чтобы таких людей задерживать на границе и выдворять из Украины, а "Государственная пограничная служба будет контролировать их на границе".
Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта, Рада приняла закон о запрете для граждан РоSSии участвовать в избирательном процессе в качестве наблюдателей. РоSSия тем не менее заявила, что направит "краткосрочных наблюдателей" - только в день голосования.
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