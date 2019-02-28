Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море

Протоколом оговорен и вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданству которой они принадлежат.

Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
Фото: dpsu.gov.ua

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало с соответствующим ведомством РоSSии протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить Протокол подписи роSSийской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля. Также направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ для Украины. Одна из таких – распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ. Протокол подписан по дипломатическим каналам", – сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

По его словам, протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданству которой они принадлежат.

"Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности", – добавил он.

Напомним, что использование акватории Азовского моря, которое является внутренним морем Украины и РоSSии, до сих пор регламентируется двумя договорами между странами: в 1993 году - соглашением о так называемом квотировании вылова рыбы, и 2003 года - договором между Украиной и РФ о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Вылов рыбы в Азовском море, который до сих пор является лимитированным и каждый год распределяется между странами в рамках действующего соглашения 2003 года.

Ранее Госрыбагентство заявило о возможной потере промыслов в Азовском море из-за срыва украинско-роSSийской комиссии по рыболовству.

По информации Госрыбагентства, сегодня промысел в Азовском море осуществляет 91 субъект хозяйствования, получивший разрешение на промышленный вылов водных биоресурсов с привлечением более 800 судов и лодок различной длины.


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