Фюрер РФ поблагодарил роSSийских спецназовцев за аннексию Крыма

C 2015 года в РФ 27 февраля отмечается День Сил специальных операций.

Путин поблагодарил роSSийских спецназовцев за аннексию Крыма
Памятник "зеленым человечкам" в оккупированном Симферополе.
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Президент РоSSийской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций РоSSии с их профессиональным праздником и поблагодарил военных за аннексию Крыма и военные действия в Сирии.

Как сообщают роSSийские государственные информагентства, Путин сказал об этом 27 февраля, «выступая на торжественном вечере», передает Крым.Реалии.

«Пять лет назад бойцы и командиры Сил специальных операций сделали все, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе», – цитирует Путина ТАСС.

РоSSийский президент заявляет, что крымчан «защищали от насилия, от карателей, чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный, самостоятельный выбор на историческом референдуме».

По мнению Путина, Силы спецопераций РоSSии «внесли огромный вклад в разгром террористических группировок, освобождение сирийской земли от бандитов».

C 2015 года в соседней РоSSии 27 февраля отмечается День Сил специальных операций. В тексте президентского указа об установлении этой праздничной даты ее обоснование отсутствует, однако СМИ связывают этот памятный день с событиями, произошедшими 27 февраля 2014 года в Крыму.

В феврале 2014 года на полуострове появлялись люди без опознавательных знаков, которые блокировали действия украинских войск. Позже президент РоSSии Владимир Путин признал, что что «вежливыми людьми» были сотрудники Вооруженных сил РоSSии.


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