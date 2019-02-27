Наблюдатели СЦКК сообщили о тяжелом вооружении за линиями отвода на Донбассе

На Донбассе в "серой зоне" и за линиями отвода зафиксированы роSSийские танки, пушки и другая боевая техника. Об этом сообщили наблюдатели украинской стороны Общего центра контроля и координации (СЦКК), пишет пресс-центр ООС.

Вооруженные формирования РФ продолжают размещать боевую технику с нарушением линий отвода, а также за пределами выделенных мест хранения:

в районе временно оккупированного населенного пункта Яснодольск было зафиксировано пять буксируемых гаубиц;

на полигоне близ поселка Шимшиновка - 10 танков Т-72;

у населенного пункта Михайловка - три единицы боевых машин пехоты БМП-1;

в районе села Веселогоровка - одну единицу БМП-2 и одну зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на грузовик;

вблизи Лобачева зафиксировано три танка Т-64, семь боевых машин пехоты БМП-1 и 2 МТ-ЛБ;

в районе населенного пункта Сентяновка наблюдатели Миссии зафиксировали три миномета 2Б14.