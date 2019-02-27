Луценко заявил, что уголовная статья о незаконном обогащении была "мертвой"

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уголовная статья о незаконном обогащении, которую отменил Конституционный суд, и так была "мертвой".

"Это решение КС не является большой неожиданностью", - заявил генпрокурор на брифинге в среду.

Луценко сказал, что статью невозможно было применить на практике, и обвинил членов антикоррупционного комитета Верховной Рады в некачественной законодательной работе.

Он сказал, что президент Петр Порошенко выступает за разработку нового законопроекта, который будет внести в парламент.

"Поэтому высказывать претензии к Конституционному суду могут только те, кто внимательно не вчитывался в документ", - подчеркнул Луценко.

Напомним, в декабре 2017 года 59 членов парламента попросили КС признать неконституционной статью 368-2 УК. Представителем группы инициаторов был депутат Павел Пинзеник ("Народный фронт").

Депутаты заявили, что данная статья Уголовного кодекса нарушает 9 положений Конституции, в том числе ст. 1, согласно которой Украина является правовым государством, и ст. 58, согласно которой нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени.

Кроме того, депутаты указывали, что ст. 368-2 Уголовного кодекса нарушает ст. 62 Конституции, которая запрещает обосновывать обвинение на допущениях и освобождает лицо от обязанности доказывать свою невиновность.

Также парламентарии отмечали, что Основной закон разрешает чиновникам не давать показания против членов семьи при привлечении к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Кроме того, инициаторы представления были уверены, что ст. 368-2 нарушает конституционное право на состязательность сторон в судебном процессе, так как возлагает на обвиняемого обязанность доказывать законность происхождения своего имущества.

26 февраля 2019 года Конституционный суд рассмотрел представление депутатов и поддержал его.