Евросоюз отменит санкции в отношении Клюева

Украина не предоставила убедительные аргументы для продления действия санкций.

Евросоюз отменит санкции в отношении Клюева
Фото: Вести Экономика

Послы ЕС решили отменить санкции против Андрея Клюева, но продлить их Виктору Януковичу. Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на своего корреспондента в Брюсселе.

Решение будет официально утверждено на следующей неделе.

В июле прошлого года Европейский суд общей юрисдикции решил, что ограничительные меры ЕС против Клюева на 2017-2018 годы должны быть отменены. Однако Клюев остался в списке санкций, так как замораживание активов было продлено на один год в марте 2018 года.

Несколько источников сообщили, что отсутствие убедительных доказательств со стороны Украины заставило ЕС рассмотреть вопрос об исключении Клюева из санкционного списка.

Отмечается, что брат Андрея, Сергей Клюев, был исключен из того же санкционного списка в прошлом году.

Напомним, в марте 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высокопоставленных чиновников Украины времен Януковича. Впоследствии санкции ежегодно продлевались.


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