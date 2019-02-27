Порошенко предложит Раде новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении

"Статья будет возвращена в соответствии с украинской Конституцией".

Порошенко предложит Раде новую редакцию статьи УК о незаконном обогащении
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко предложит Раде новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, пишет РБК-Украина.

"Президент безотлагательно внесет законопроект, где будут учтены замечания КСУ, и статья будет возвращена уже без несоответствия украинскому законодательству, а в соответствии с украинской Конституцией", - подчеркнула представитель президента.

Представитель президента отметила, что законопроект главы государства будет рассмотрен в парламенте как безотлагательный.

"Законопроект как неотложный должен быть рассмотрен в парламенте. Сроки его, как правило, сокращены... В законопроекте эта статья будет выписана как коррупционное деяние, как уголовная ответственность за коррупционные преступления, но никто не отменял и Конституцию Украины. Вы знаете, 63 статья - презумпция невиновности, где следователи и правоохранительные органы должны доказывать факты любых уголовных преступлений, в том числе и это преступление", - добавила Ирина Луценко.

Напомним, в декабре 2017 года 59 членов парламента попросили КС признать неконституционной статью 368-2 УК. Представителем группы инициаторов был депутат Павел Пинзеник ("Народный фронт").

Депутаты заявили, что данная статья Уголовного кодекса нарушает 9 положений Конституции, в том числе ст. 1, согласно которой Украина является правовым государством, и ст. 58, согласно которой нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени.

Кроме того, депутаты указывали, что ст. 368-2 Уголовного кодекса нарушает ст. 62 Конституции, которая запрещает обосновывать обвинение на допущениях и освобождает лицо от обязанности доказывать свою невиновность.

Также парламентарии отмечали, что Основной закон разрешает чиновникам не давать показания против членов семьи при привлечении к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Кроме того, инициаторы представления были уверены, что ст. 368-2 нарушает конституционное право на состязательность сторон в судебном процессе, так как возлагает на обвиняемого обязанность доказывать законность происхождения своего имущества.

26 февраля 2019 года Конституционный суд рассмотрел представление депутатов и поддержал его.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.infoГладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.info
Вице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИВице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИ
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Дочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутатаДочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутата
Блок рекламы


Похожие новости
Луценко заявил, что уголовная статья о незаконном обогащении была "мертвой"Луценко заявил, что уголовная статья о незаконном обогащении была "мертвой"
Порошенко открыл новую ВЭС АхметоваПорошенко открыл новую ВЭС Ахметова
В Раде аннулировали бланки для сбора подписей депутатов об импичменте президентуВ Раде аннулировали бланки для сбора подписей депутатов об импичменте президенту
Порошенко и Волкер посетили американский ракетный эсминец в ОдессеПорошенко и Волкер посетили американский ракетный эсминец в Одессе
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной роSSийской агрессииПорошенко заявил об угрозе полномасштабной роSSийской агрессии
"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью
Порошенко назвал Украину самым свободным государством бывшего СССР после Латвии, Литвы и ЭстонииПорошенко назвал Украину самым свободным государством бывшего СССР после Латвии, Литвы и Эстонии
Порошенко сохраняет надежду стать депутатом ЕвропарламентаПорошенко сохраняет надежду стать депутатом Европарламента
Порошенко: IT-отрасль должна чувствовать себя защищеннойПорошенко: IT-отрасль должна чувствовать себя защищенной
Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие кораблей НАТО в Черном мореПорошенко заявил о необходимости увеличить присутствие кораблей НАТО в Черном море
Последние новости
Подгружаем последние новости