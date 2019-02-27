Пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17

Мужчина приехал в Торецк "налаживать мирую жизнь" на контролируемой части Донбасса.

?Пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17
Идентифицировать боевика помогли его фото в соцсетях

Оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы задержали боевика "ДНР", который принимал непосредственное участие в деятельности бандформирования "Восток" и охранял обломки сбитого на Донбассе пассажирского самолета рейса MH17.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Во время допроса 41-летний гражданин Украины рассказал, что в июле 2014 года, после отбытия наказания за изнасилование в одной из колоний на оккупированной территории, решил добровольно вступить в ряды боевиков "ДНР".

"Задачи роSSийских кураторов он добросовестно выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где, по словам задержанного, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими, однажды - расстрела местной жительницы, которая не выполнила каких-то требований наемников", - говорится в сообщении.

Идентифицировать боевика помогли его фото в соцсетях на фоне обломков сбитого пассажирского самолета "Boeing 777" рейса MH17 "Малазийских авиалиний". Мужчина рассказал, что почти два месяца охранял обломки самолета и вещественные доказательства. Он подтвердил, что ракета, которой был сбит самолет, была выпущена из района оккупированного в то время населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области.

Фото: dpsu.gov.ua

В ноябре 2014 года задержанный дезертировал из пророSSийского бандформирования и долгое время скрывался в оккупированном Енакиево.

В феврале 2019 года он решил "наладить мирную жизнь" уже на контролируемой Украиной части Донбасса и с этой целью переехал в Торецк, где и был задержан.

Напомним, ранее СБУ объявила в розыск фигуранта дела о сбитом "Боинге" - офицера ГРУ РФ Олега Иванникова.

17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 "Малайзийских авиалиний", потерпел крушение над Донбассом. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство жертв - граждане Нидерландов.

В мае 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекс "Бук", принадлежавшего роSSийской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Украина сделала аналогичные выводы на следующий день после катастрофы. НАТО и ЕС призвали РФ признать свою роль в крушении MH17 и сотрудничать со следствием.

В свою очередь, в МИД РоSSии выводы расследования назвали "образцом голословных обвинений", а президент Владимир Путин заявил, что РФ признает результаты расследования только в том случае, если сама будет принимать в нем участие.

Нидерланды рассчитывают приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение самолета в ближайшее время.


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