Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Подозреваемых выпустили на поруки депутатов Верховной Рады.
Дарницкий районный суд Киева смягчил меру пресечения Андрею Романюку и Евгению Кошелюку, которые с 2015 года подозреваются в нападении на АЗС и убийстве милиционеров.
Романюка отпустили на поруки нардепа Игоря Луценко, а Кошелюка - на поруки нардепа Юрия Тимошенко.
Тимошенко в своем фейсбуке опубликовал фотографию вышедших на свободу Романюка и Кошелюка.
Напомним, 4 мая 2015 года в Киеве вооруженные неизвестные в масках напали на автозаправочную станцию. Преступники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два работника милиции погибли. Также в перестрелке погиб один из грабителей - Вадим Пинус.
Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых – Андрея Романюка, Николая Мнишенко, Евгения Кошелюка, Данилу Сытникова. Позже была арестована 19-летняя Виктория Заверуха, которая была знакома с задержанными. Она непосредственного участия в ограблении заправки не принимала, но якобы помогала перевозить оружие.
В МВД заявили, что задержанные планировали теракт в Киеве на 8-9 мая.
Романюк и Кошелюк все это время находились под арестом. Для Мнишенко и Сытникова избрали меру пресечения в виде личного обязательства, а Заверуха находится на свободе после уплаты залога в размере 1,5 млн гривен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.02.2019 06:32
27.02.2019 06:33