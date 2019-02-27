Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО

Подозреваемых выпустили на поруки депутатов Верховной Рады.

Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Кошелюк (слева) и Романюк
Фото: facebook.com/viktorbeznosiuk

Дарницкий районный суд Киева смягчил меру пресечения Андрею Романюку и Евгению Кошелюку, которые с 2015 года подозреваются в нападении на АЗС и убийстве милиционеров.

Романюка отпустили на поруки нардепа Игоря Луценко, а Кошелюка - на поруки нардепа Юрия Тимошенко.

Тимошенко в своем фейсбуке опубликовал фотографию вышедших на свободу Романюка и Кошелюка.

Напомним, 4 мая 2015 года в Киеве вооруженные неизвестные в масках напали на автозаправочную станцию. Преступники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два работника милиции погибли. Также в перестрелке погиб один из грабителей - Вадим Пинус.

Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых – Андрея Романюка, Николая Мнишенко, Евгения Кошелюка, Данилу Сытникова. Позже была арестована 19-летняя Виктория Заверуха, которая была знакома с задержанными. Она непосредственного участия в ограблении заправки не принимала, но якобы помогала перевозить оружие.

В МВД заявили, что задержанные планировали теракт в Киеве на 8-9 мая.

Романюк и Кошелюк все это время находились под арестом. Для Мнишенко и Сытникова избрали меру пресечения в виде личного обязательства, а Заверуха находится на свободе после уплаты залога в размере 1,5 млн гривен.


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