В Раде аннулировали бланки для сбора подписей депутатов об импичменте президенту

Первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Петр Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей депутатов в поддержку инициативы об отстранении президента в порядке импичмента.

Бланки выдали 26 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата парламента.

"Сегодня в адрес руководства аппарата Верховной Рады Украины поступило короткое письменное обращение с уведомлением о намерении инициировать вопрос об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента и создании соответствующей специальной временной следственной комиссии, а затем требовалось немедленно обеспечить изготовление подписных листов для сбора подписей… народных депутатов Украины. Это письмо было передано для изучения и анализа в соответствующее структурное подразделение аппарата", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте Верховной Рады во вторник.

При этом, как сообщается, на работников этого подразделения было осуществлено политическое давление, и они вынуждены были под этим давлением выдать бланки подписных листов.

В заявлении аппарата Рады отмечается, что в письменном представлении об инициировании вопроса об импичменте отсутствует правовое обоснование необходимости создания СВК и наличия в действиях президента Украины состава преступления, как того требует регламент работы Верховной Рады и Конституция Украины.

"В такой ситуации выданные под давлением бланки подписных листов являются нелегитимными, не могут быть действительными, и отменяются", - отмечается в заявлении. Почему тогда эти бланки выдали, в парламенте не сообщили.

Также подчеркивается, что "политическое давление на государственных служащих при осуществлении ими своих служебных полномочий недопустимо".

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала начать процедуру импичмента Порошенко после расследования журналистов о коррупции в оборонном секторе.

Также в понедельник, 25 февраля, 14 народных депутатов подписались под представлением об инициировании импичмента президента Петра Порошенко. Кроме инициировавшего сбор подписей нардепа Юрия Деревянко, инициативу поддержали Юрий Левченко,Андрей Ильенко, Михаил Головко и Александр Марченко (внефракционные нардепы, избранные от партии "Свобода"), Егор Соболев и Семен Семенченко из "Самопомощи", Вадим Ивченко из "Батькивщины", Игорь Мосийчук из Радикальной партии Олега Ляшко, Михаил Добкин и Евгений Балицкий из "Оппозиционного блока", Юрий Тимошенко из "Народного фронта", внефракционные депутаты Владимир Парасюк и Дмитрий Добродомов.

Деревянко объявил о сборе подписей за импичмент Порошенко в понедельник. По Конституции, такая инициатива должна быть поддержана как минимум 226 депутатами.

После сбора подписей Рада должна создать специальную временную следственную комиссию по установлению совершения президентом государственной измены или иного преступления.

Затем Рада не менее чем 300 депутатов должны проголосовать в поддержку обвинения президента. Конституционному и Верховному судам предстоит проверить это решение, и лишь после этого парламент минимум 338 голосами принимает решение о смещении главы государства.