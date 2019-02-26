Синод РПЦ обвинил Украину в намерении ликвидировать УПЦ МП
РоSSийские священники заявили о гонениях в Украине.
Синод Русской православной церкви обвинил власти Украины в намерении ликвидировать Украинскую православную церковь Московского патриархата.
Об этом говорится в специальном заявлении Синода РПЦ, принятом 26 февраля.
"Верховной Радой Украины приняты и вступили в силу дискриминационные законы, цель которых - лишить Украинскую православную церковь [Московского патриархата] ее названия и легализовать практику захватов ее храмов и монастырей. Верующие канонической церкви поражены и в иных правах: ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять военнослужащих, работников правоохранительных органов, заключенных. Становится все более очевидным, что целью представителей действующей государственной власти является ликвидация Украинской православной церкви [Московского патриархата]", - заявили в Синоде.
Русская церковь призвала поместные церкви поддержать "гонимую" УПЦ МП, а мировое сообщество - отреагировать на ситуацию с православными церквями в Украине.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно повторял, что государство гарантирует свободу вероисповедания тем украинцам, которые решат остаться в составе УПЦ МП, которая находится в единстве с Русской церковью.
При этом государство требует от УПЦ МП внести изменения в свое название и устав согласно новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях".
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