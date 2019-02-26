Суд назначил лингвистическую экспертизу высказываний Медведчука на партийном съезде

Эксперты двух НИИ должны определить, есть ли в высказываниях призывы к изменению границ Украины.

Суд назначил лингвистическую экспертизу высказываний Медведчука на партийном съезде
Фото: БЕЛТА

Суд назначил лингвистическую экспертизу высказываний бывшего главы Администрации Президента, представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Виктора Медведчука на предмет сепаратизма. Об этом говорится в определении суда от 21 февраля.

Следователь Службы безопасности Украины обратился в суд с просьбой назначить лингвистическую экспертизу высказываний Медведчука во время выступления 29 января на съезде партии "Оппозиционная платформа - За життя". Суд согласился и поручил экспертам Киевского НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции и Украинского НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ провести лингвистическую экспертизу.

Эксперты должны определить, содержатся ли в выступлении Медведчука публичные призывы к изменению границ территории Украины, какие характер и формы выражения таких призывов, в каких конкретно предложениях, словах, фразах содержатся такие призывы, содержатся ли в тексте выступления публичные призывы к разжиганию национальной или религиозной розни.

Ходатайство обосновано тем, что Медведчук в своей речи заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с созданием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

В ходе досудебного расследования необходимо установить, содержатся ли в тексте указанного выступления публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в том числе совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды.

Напомним, 5 февраля Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме. Производство открыто по обращению депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука.


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