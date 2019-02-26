Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.info

Журналисты опубликовали первую часть расследования хищений в оборонной сфере.

Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.info
Андрей Рогоза, Виталий Жуков и Игорь Гладковский

Государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подадут иск против журналистов программы "Наши деньги". Об этом в парламенте заявила представительница президента Ирина Луценко.

"Насколько мне известно, "Укроборонпром" и Олег Гладковский будут судиться против журналистов. Чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства", - сказала Луценко.

"А то складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история с 2015 года и сбрасывается перед выборами", - добавила представительница президента.

По ее словам, факты по расследованию "Наших денег" были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году, но никаких результатов, никаких фактов или подозреваемых названо не было.

Напомним, журналисты "Наших денег" сообщили, что сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных роSSийских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.


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